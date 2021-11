Kean e De Sciglio – La vittoria sulla Fiorentina chiude il mini-ciclo della Juventus con tre punti e tanti rimpianti per le due sconfitte contro Sassuolo e Verona.

Oggi giorno libero per tutti. Massimiliano Allegri ha fissato la ripresa degli allenamenti per mercoledì, quando alla Continassa si presenteranno gli esclusi dalle Nazionali. In realtà, come sempre, gli infortunati anticiperanno tutti.

Kean e De Sciglio tornano prima alla Continassa

Domani, infatti, Moise Kean e Mattia De Sciglio torneranno al lavoro per sfruttare ogni singolo giorno della sosta con l’obiettivo di essere disponibili per il 20 novembre, quando i bianconeri saranno impegnati in casa della Lazio dell’ex allenatore juventino Maurizio Sarri. Filtra ottimismo tanto per l’attaccante, ko alla vigilia del derby d’Italia, quanto per il terzino, fermatosi contro il Sassuolo.

I NAZIONALI La maggior parte della Juventus nei prossimi dieci giorni sarà sparsa in giro per l’Europeo e per il mondo – in Argentina con Dybala anche il gioiellino dell’Under 23 bianconera Soulé – e stando a quanto filtra da fonti vicino alla Nazionale brasiliana anche Alex Sandro, uscito anzi tempo contro la Fiorentina, dovrebbe raggiungere i verdeoro.

In Brasile sono ottimisti sull’arrivo dello juventino. Segnali positivi anche per Bonucci e Chiellini, assenti contro i viola, ma pronti a tornare per la decisiva sfida dell’Italia contro la Svizzera.

fonte: tuttosport.com