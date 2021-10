Kean intervista JTV: “Questa Juve è ricca di talento!”

Kean intervista JTV – Moise Kean ha deciso col suo gol Juventus-Roma 1-0, queste le sue parole a JTV dopo il match: “Oggi era importante portare a casa un grandissimo risultato e ci siamo riusciti, sul gol ho avuto un po’ di fortuna ma quando la palla entra non ci pensi: sono andato subito a esultare, emozione unica!”

Kean intervista JTV, le parole dopo Juve Roma

“Siamo contenti e questo successo ci dà la forza per andare avanti. Non saprei dire come ho giocato, il mio punto era tenere più palloni possibili per far giocare la squadra, dare il massimo e lasciare il segno in campo. E poi è arrivato il gol, una cosa bellissima!”

“Un punto di partenza ma c’è ancora tanto da lavorare. Piano piano stiamo trovando il modo per riprendere il passo e sono sicuro che ci arriveremo. Questa Juve è un gruppo giovane e di esperienza allo stesso tempo, ricchissimo di talento.

kean-spezia

fonte: ilbianconero.com