Khabib su Ronaldo: “Ecco la sua più grande paura”

Khabib su Ronaldo – Khabib Nurmagomédov, ex campione delle MMA, è stato intervistato dallo YouTuber russo KraSava, ed ha voluto raccontare della sua speciale amicizia con Cristiano Ronaldo, del messaggio che Zlatan Ibrahimovic gli ha inviato prima del suo ultimo incontro e ha confessato inoltre di non escludere un suo futuro nel calcio.

Khabib su Ronaldo, le parole del lottatore

La grande amicizia tra l’ex combattente russo e la stella portoghese è nota a tutti. Nell’intervista ha raccontato che si parlano “quasi tutti i giorni”, e che il futuro di Cristiano Jr è uno dei temi caldi, visto che CR7 è preoccupato che suo figlio, avendo tutto, non abbia le giuste motivazioni. “Abbiamo parlato molte volte, quasi ogni giorno, ma quando ci siamo incontrati abbiamo parlato della nostra motivazione, dove l’abbiamo presa. Mi ha detto che vuole che suo figlio sia il suo successore. Quando Cristiano era un ragazzo poteva solo sognare di avere un semplice paio di stivali. Ma suo figlio ha tutto. Teme che suo figlio non senta la stessa fame, la stessa volontà. Le persone sono guidate da quella volontà, sentono il desiderio di realizzare le cose. Quando hai tutto, è difficile trovare la giusta motivazione. Quando me lo ha detto, non dirò che sono rimasto sorpreso, ma mi è piaciuto ascoltarlo. Ho capito che è una persona che non si accontenta di uno, due o tre titoli”, ha aggiunto. Per Khabib, il suo amico Cristiano ha ancora pochi anni al vertice del calcio mondiale. “Recentemente ha vinto il suo trentesimo titolo, è il miglior realizzatore della storia. Penso che sarà ancora lì per altre due o tre stagioni”, ha detto.

Nurmagomédov ha rivelato il contenuto del messaggio inviatogli da Ibrahimovic prima dell’ultimo match contro l’americano Justin Gaethje, svoltasi lo scorso ottobre, dopo di che aveva annunciato il suo ritiro. “Il duro lavoro ripaga sempre, tutto dipende da te, dalla tua mentalità. Quando sei il numero uno, le persone cercano sempre qualcosa di brutto in te per ferirti in qualche modo. Ma dimostriamo ancora e ancora chi siamo e di cosa siamo fatti “, ha detto l’attaccante del Milan al suo amico.

ronaldo-sampdoria-juve

fonte: tuttosport.com