Khedira intervista: “Juve? Ho pianto per l’addio al Real, ma era giusto”

Sami Khedira si è ritirato e ora si racconta in una lunga intervista a Marca: “È un processo che va fatto, ci vuole tempo. Non è una decisione da un giorno all’altro, ho lasciato ciò che amo di più e deve essere assimilato a poco a poco. Il mio corpo non era più preparato per continuare a giocare ai massimi livelli e in questo momento dovevo lasciare, è la cosa migliore. Se non posso dare tutto me stesso, è meglio farsi da parte. È una cosa a cui penso da molto tempo, ne parlo con la mia famiglia… In questo momento, le sensazioni sono strane. Da una parte sei triste, certo, perché non giocherai più, ma dall’altra guardi a ciò che hai realizzato e provi molta felicità e orgoglio. Ho fatto una gara fantastica.

IL SOGNO – Volevo essere un calciatore e il sogno era giocare una partita in Prima Divisione. E ho giocato per la squadra della mia città natale e ho vinto una Bundesliga (ha segnato il goal del titolo). Ma poi è arrivato il Real Madrid, immagina. Il Real ha cambiato tutto nella mia vita, non avrei mai immaginato di giocare per questo grande club. Ho giocato con i migliori calciatori del mondo, ho avuto i migliori allenatori, abbiamo vinto cose incredibili… Era un’altra dimensione. Ricordo? Perfettamente. La Spagna ci aveva appena eliminati dal Mondiale in Sudafrica e io ero affondato. Eravamo tutti molto tristi, perché quella generazione meritava una finale. Improvvisamente ho ricevuto una chiamata. “Sami, il Real ti vuole bene e ti chiamerà Mourinho”. È un fottuto scherzo, ho pensato. Non sono per queste cose ora. “Ti chiamerà Mou”, insistette. “Andrai al Real Madrid!” Ha cambiato tutto. Ero molto nervoso e la mia principale preoccupazione era l’inglese, perché a quel tempo non lo parlavo. Così Mourinho mi ha chiamato e gli ho chiesto se potevamo parlare per sms! Rise e disse sicuro. Mi ha detto che mi voleva per il Real. E quella conversazione ha cambiato la mia carriera. Mourinho è la cosa migliore che mi sia capitata…

Khedira intervista, le parole dell’ex Juve

RONALDO – Sì, è un marcatore incredibile. Ci sono i gol e i numeri a parlare per lui. Ma ho anche avuto portieri incredibili come Buffon e Casillas, che sono leggende del calcio. Buffon è anche una delle persone migliori che ho incontrato nel mondo del calcio, è incredibile che bravo ragazzo sia. Ho giocato con Ramos, uno dei migliori difensori centrali al mondo e di tutti i tempi…

LASCIARE IL REAL – È stato triste lasciare il Real, sapevo di essere nel miglior club del mondo. Ha anche vissuto in una città incredibile, ha vinto titoli. Ho dato il massimo fino all’ultimo giorno, ma era ora di partire. Sai quando arriva quel momento e personalmente un altro club e un altro paese erano buoni per crescere. Amo il Real Madrid e ho pianto all’addio. Ricordo di aver fatto una passeggiata per Madrid di notte, da solo, ricordando tutto. Era difficile. Ma la Juve mi ha chiamato e ho sentito che era un cambiamento che mi avrebbe fatto crescere.

LA JUVE – Molto bene, anch’io sono stato molto contento. Ho vinto titoli, eravamo una famiglia… È stata un’ottima decisione”.

khedira-pioggia

