Koulibaly positivo al Covid – Brutta notizia per Gattuso in queste ore: anche Koulibaly è positivo al Covid-19. Si tratta del secondo caso dopo Ghoulam questa mattina. In mezzo c’è la sfida di domani col Genoa ed altri tre appuntamenti importanti per la squadra di Gattuso.

Koulibaly positivo al Covid, salta la Juve

C’è mercoledì prossimo la semifinale di Coppa Italia, il turno in campionato con la Juventus e poi di nuovo l’Atalanta in campionato: tutte sfide che Koulibaly salterebbe con molta probabilità, visti i tempi di recupero dal Covid.

Con la Juventus la sfida è fissata per il 13 febbraio alle ore 18: manca una settimana al match, recupero praticamente impossibile. Stesso discorso che vale per Fauozì Ghoulam.