Kroos svela – Toni Kroos ha parlato a Einfach mal Luppen, podcast che ha creato in compagni del fratello Felix. Ha raccontato l’incontro con Cristiano Ronaldo al termine della sfida tra Portogallo e Germania, ripreso da fotografi e telecamere:

“Ronaldo? Ho giocato con lui per quattro stagioni e non esagero quando dico che ovviamente ho avuto i maggiori successi con lui e grazie a lui. Siamo stati vicini in spogliatoio per tutto il tempo. Quindi ovviamente sono stato felice di rivederlo. È partito tanto tempo fa e non ci vediamo così spesso”.

Kroos svela cosa si sono detti lui e Ronaldo

“Non abbiamo giocato contro la Juventus. Abbiamo parlato brevemente della partita, certo, ma anche delle partite che devono ancora venire. Gli ho fatto gli auguri e spero che si qualificheranno per il prossimo turno insieme a noi”.

“Poi gli ho chiesto come stava in Italia, è lì da tre anni ormai. Non hai tanto tempo dopo la partita e non passi completamente inosservato. Dopo ci siamo anche scambiati le maglie. È stato bello rivederci”.

ronaldo-kroos

fonte: ilbianconero.com