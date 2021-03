Kulusevski alla De Bruyne, nuovo ruolo ideato da Pirlo

Kulusevski alla De Bruyne – Qualche passo indietro, per prendere la rincorsa e lanciarsi all’inseguimento del suo idolo. Sono i passi che Dejan Kulusevski farà indietro sul campo, adesso rispetto alla posizione di attaccante ricoperta ultimamente e presto anche rispetto a quella di ala o trequartista, proprio come in passato ha fatto il suo giocatore modello: Kevin De Bruyne, esterno offensivo trasformato da Pep Guardiola in devastante mezzala totale del Manchester City.

Un giocatore, il belga, a cui non solo Kulusevski ha sempre detto di ispirarsi, ma al quale è stato anche accostato da più addetti ai lavori. L’ultimo è stato il direttore generale bianconero Fabio Paratici, martedì nel prepartita di Juventus-Porto: «Potrebbe diventare un trequarti dinamico o una mezzala alla De Bruyne».

Kulusevski alla De Bruyne, ecco la nuova idea di Pirlo

Un’evoluzione di cui ieri ha parlato anche Andrea Pirlo: «Kulusevski ha 20 anni e grandissimi margini di miglioramento, tecnici e tattici. Può giocare in tanti ruoli e lo proveremo sicuramente in una posizione più centrale, da centrocampista, perché ha il fisico per poter giocare anche in quella posizione. Quindi in base anche all’atteggiamento che vorremo avere a Cagliari o nelle prossime partite lo potremo vedere anche a centrocampo».

Non solo, dunque, Kulusevski lascerà il ruolo di attaccante in cui ha giocato le ultime partite e che d’altra parte era una soluzione d’emergenza per far fronte alle contemporanee assenze di Dybala e Morata. Potrebbe però anche agire in una posizione più arretrata e più centrale rispetto a quella di ala pura o di ala-trequartista in cui Pirlo lo ha impiegato quando non ha dovuto adattarlo per cause di forza maggiore.

fonte: tuttosport.com