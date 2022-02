Kulusevski: “Alla Juve ho sofferto tanto, non mi sentivo più me stesso”

Kulusevski intervista – La giornata di oggi ci ha regalato dei colpi di scena provenienti da tutti i campi, a cominciare con quello di Roma, dove i giallorossi non sono andati oltre il 2-2 contro il Verona di Igor Tudor. Lo stesso risultato si è verificato anche allo stadio Arechi, con la Salernitana che ha fermato il Milan in piena lotta Scudetto.

Ma quelli della nostra Serie A non sono gli unici risultati clamorosi di questo fine settimana, perche anche in Premier è accaduto di tutto e di più. A spiccare è la pirotecnica vittoria del Tottenham in casa del City di Pep Guardiola, uscito trionfante dall’Ethiad per 2-3, grazie alla rete di Harry Kane al minuto numero 95.

LA RIVELAZIONE – Ma a brillare è stato l’ex bianconero Dejan Kulusevski, autore del gol che ha sbloccato il match dopo appena 4 minuti di gioco. Cosi come è risultato decisivo anche nella rete che ha regalato i 3 punti ad Antonio Conte, fornendo un assist al bacio per il centroavanti inglese.

Lo svedese è stato poi intervistato nel post partita e le sue dichiarazioni sono arrivate come una frecciata in tutto l’ambiente bianconero: ‘Ho sofferto tanto in questi mesi, non mi sentivo più me stesso. Voglio bene a tutti i miei ex compagni e gli auguro il meglio per la loro carriera‘. Non sappiamo se arriverà una replica dalle parti della Continassa, ma quel che è certo è che difficilmente verranno digerite in tutto l’ambiente.

fonte: ilbianconero.com