Kulusevski messaggio ai tifosi: “Fiero di essere alla Juve”

Kulusevski messaggio ai tifosi – La stagione della Juve si è conclusa con la vittoria sul campo del Bologna e la qualificazione alla prossima Champions League. Dejan Kulusevski ha voluto mandare un messaggio ai tifosi sui social network per la fine della sua prima stagione con la maglia dei bianconeri, pubblicando un lungo post sul suo profilo Instagram.

Kulusevski messaggio ai tifosi, le parole sui social

“Finisce una difficile e lunga stagione. È stato frustrante per noi ed i nostri tifosi. Lo sappiamo. Avevamo grandi aspettative ma ogni tanto le cose vanno in un altro modo. Se ci fosse una frase per questa stagione sarebbe: ‘La vera misura di un uomo non è dove si trova nei momenti di comfort e convenienza, ma dove si trova in tempi di difficoltà e controversia’. Questa è una cosa vera. È facile sorridere quando tutto funziona, ma come reagisci quando le cose non vanno come speravi? Noi non molliamo mai, commettiamo errori e questo è sicuro, ma non molliamo mai. Non lo abbiamo mai fatto e non lo faremo mai”.

“Ecco perché alla fine della stagione siamo orgogliosi di noi stessi, ci abbracciamo insieme per i grandi risultati che abbiamo raggiunto. Sono fiero di essere parte di questo club meraviglioso e onorato di continuare a inseguire la grandezza. Ci vediamo presto”. E’ il messaggio di Kulusevski sul suo profilo Instagram.

fonte: tuttosport.com