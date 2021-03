Kulusevski non convince Juve: Chiesa provato seconda punta

Kulusevski non convince Juve – Andare avanti, senza voltare le spalle e guardare solo al prossimo impegno. La Juventus ha bisogno di ripartire, di inanellare una serie di vittorie consecutive che possano garantire linfa nuova e consapevolezza al gruppo, soprattutto in vista del ritorno di Champions League contro il Porto. Per farlo sarà necessario recuperare i pezzi mancanti del puzzle e forse, talvolta, anche stravolgere quelli già posizionati.

Kulusevski non convince Juve, la scelte di Pirlo

CONTRO LO SPEZIA – Da sette indisponibili contro il Verona passeremo a sei contro lo Spezia, con il solo Danilo che domani ritroverà il campo dopo la squalifica. Niente da fare per gli altri: come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport,Morata e Cuadrado potrebbero rivedersi contro la Lazio, seguiranno Chiellini e Bonucci, poi gli enigmi Dybala e Arthur. Nel frattempo la Juve stringe i denti, con Pirlo che pensa a qualche nuovo esperimento.

CHIESA E FAGIOLI – Il primo – si legge sulla Rosea – è il cambio di ruolo di Federico Chiesa, che potrebbe traslocare al fianco di Cristiano Ronaldo, ultimamente non supportato a dovere.

Le prestazioni da seconda punta di Dejan Kulusevski non stanno rubando titoli di giornale, così Pirlo ha provato in allenamento l’ex Fiorentina, l’uomo più in forma del momento, accanto a CR7.

Inoltre il centrocampo fa fatica a generare un bel gioco dinamico e pulito in assenza di Arthur, per questo viene rilanciato il nome di Nicolò Fagioli, un che ‘ha il calcio nella testa’, parola di Pirlo.

fonte: ilbianconero.com