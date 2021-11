La Figc aiuta l’Italia per il Mondiale, 1 giornata spostata per i playoff! Ecco quale gara ‘salta’ la Juve

La Figc aiuta l’Italia per il Mondiale, 1 giornata spostata per i...

Dal 24 al 29 marzo l’Italia si giocherà la qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar ai playoff. Venerdì 26 novembre ci sarà il sorteggio degli spareggi, con gli Azzurri teste di serie che pescheranno l’avversario della semifinale in casa tra Austria, Macedonia, Polonia, Repubblica Ceca, Turchia e Ucraina.

Poi, in caso di vittoria, ci sarà un altro sorteggio per stabilire chi giocherà in casa la finale e a quel punto potranno sfidare una tra Galles, Portogallo, Russia, Scozia e Svezia.

La Figc ha già avviato le pratiche per chiedere la disponibilità dello stadio Olimpico di Roma, ma è soprattutto al lavoro con la Serie A per cercare di agevolare il lavoro del ct.

Come? Con uno stage durante la sosta tra fine gennaio e inizio febbraio, ma anche analizzando la possibilità di posticipare la 30esima giornata in programma il 20 marzo, lasciando i calciatori a Mancini già dal 18 marzo. Ecco le partite in calendario:

Bologna-Atalanta

Cagliari-Milan

Empoli-Verona

Genoa-Torino

Inter-Fiorentina

Juventus-Salernitana

Napoli-Udinese

Roma-Lazio

Sassuolo-Spezia

Venezia-Sampdoria.

