Ladri a casa Dybala – Una brutta esperienza, per Paulo Dybala e per la sua famiglia. Secondo quanto riporta La Stampa, infatti, nella notte tra martedì e mercoledì dei ladri sono entrati nella sua villa che si trova sopra Moncalieri:

Ladri a casa Dybala, ecco cos’è successo

“Brutta avventura per Paulo Dybala, l’attaccante 28 enne della Juventus. Nella notte tra martedì e mercoledì ha ricevuto la visita sgradita dei ladri. Che sono entrati nella sua villa nel cuore della collina tra Moncalieri e Torino, forzando una finestra del pian terreno”.

“In quel momento in casa non c’era nessuno: probabilmente gli autori sapevano di andare a colpo sicuro, pensando che il 10 bianconero fosse in trasferta con la squadra, in Russia.”

A capire cosa stesse succedendo, un vigilante che ha subito lanciato l’allarme. Non c’è un calcolo dettagliato di quanto è stato rubato: si parla di alcuni orologi.

fonte: ilbianconero.com