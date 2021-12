Lady Rugani: “Nostro figlio insultato sui social, che dispiacere”

Al Corriere della Sera, Michela Persico ha parlato della situazione di Rugani e non solo.

TORNARE ALLA JUVE – “Non rinneghiamo Cagliari e Rennes. Quella in Francia è stata un’esperienza che ci ha fatto crescere, soprattutto me che, dopo un po’ di paura e qualche difficoltà (avevo partorito da meno di un mese) iniziai a vivere la città, i mercati, i sapori, le passeggiate, i nuovi amici. Tornare in Italia è stato importante, anche per il mio lavoro, ma ero un po’ triste nel lasciare la Francia. Io però non interferisco mai sulle sue scelte lavorative, come non voglio che lui interferisca sulle mie”.

LAVORARE – “Il ritorno è capitato? Devo dire di sì, lui con me lo ha fatto. Mi fa lavorare perché è una mia esigenza, non economica, ma personale e di donna, però all’inizio è stato difficile farglielo digerire. Dopo le mie dimissioni da Sport Mediaset sperava che avrei smesso. È capitato che per lui io abbia rinunciato a dei lavori, ma l’ho fatto per l’equilibrio familiare. Per la mia carriera lui è stato per certi versi un plus, per altri, invece, le priorità erano cambiate perché non potevo fare tutto quello che avrei voluto”.

LE CRITICHE AL FIGLIO – “Ci sono ancora giudizi ignoranti verso i bambini, creature sacre e da proteggere. Abbiamo provato grande dispiacere, ma sapevamo che sarebbe potuto succedere. Però lui il nostro orgoglio e preferiamo fotografarlo noi, visto che tanto lo farebbero altri”.

GIORNALISTA – “Più influencer? Assolutamente giornalista. No che io abbia qualcosa contro le influencer, condurrò anche una trasmissione su 7Gold “Influencer di stagione”, un gioco dinamico. Quello, però, è un altro lavoro. Io di tanto in tanto, per arrotondare, sfrutto i miei numeri sui social, ma non mi fa piacere essere definita influencer».

PROGETTI – “Il mio presente è Tommaso, in primis sono una mamma. Lunedì (oggi) prenderò parte al Golden Boy perché vogliono che sia io a premiare le donne e ne sono orgogliosa. A gennaio sarò al Pitti Uomo, come brand ambassador di Husky”.

CASO GRETA BECCAGLIA – “Credo che esagerare non sia una strategia vincente. È giusto parlarne, ma dando un giusto equilibrio. A me non è capitato mai nulla di simile, anche se in questo mondo ho dovuto dire molti “no””.

FRIZIONI CON LA JUVE – “Io ero estremamente sotto pressione, incinta, col Covid, in isolamento e sbagliai una data in una dichiarazione. Ma non c’è mai stata alcuna frizione tra me e la società. Leggevo gli articoli che ne parlavano e ridevo. E rido ancora perché nulla di tutto ciò è mai accaduto”.

NIENTE CONTINUITA’ – “Lui non è secondo a nessuno, le gerarchie cambiano in base agli andamenti di partite, allenamenti e della vita stessa. Si allena tantissimo come se dovesse essere titolare ad ogni partita, i dati dicono che viene impiegato poco ma tutto può cambiare dall’oggi al domani anche e soprattutto nel calcio. Ma in casa parliamo d’altro, lui è super sereno e lo sono anche io”.

fonte: ilbianconero.com