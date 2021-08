Lapo Elkann sorprende – Lapo Elkann stupisce ancora una volta. Grande tifoso juventino, l’imprenditore figlio di Margherita Agnelli si dice dispiaciuto del momento di difficoltà dell’Inter, storica rivale dei bianconeri, “costretta” a cedere Hakimi e Lukaku per far quadrare i conti:

Lapo Elkann sorprende i tifosi bianconeri

“A me dispiace vedere una grande squadra come l’Inter in difficoltà – scrive Elkann su Twitter – credo sia da mediocri festeggiare un momento difficile di un avversario. That’s all folks“. Non sono mancati i commenti di dissenso, ricordando le vicende di Calciopoli nel 2006.

fonte: tuttosport.com