Lautaro sfida la Juve: “Bello affrontarli da campioni in carica”

Lautaro sfida la Juve – Dopo aver siglato la pace con Antonio Conte sul ‘ring’ in seguito alle scintille per la sua sostituzione nell’ultima partita vinta a San Siro contro la Roma, Lautaro Martinez ora la prossima sfida con la Juventus a cui l’Inter campione d’Italia farà visita sabato (15 maggio) allo Stadium.

Lautaro sfida la Juve, le parole a Sky

“Loro hanno vinto per 9 anni di fila – ha detto l’attaccante argentino ai microfoni di Sky Sport – mentre noi non ci riuscivamo da 10-11 anni e avevamo anche perso una finale, per cui era importante conquistare qualcosa e sarà bello andare a Torino col 19esimo scudetto vinto”.

Contro i bianconeri, costretti a vincere per rincorrere un posto nella prossima Champions League, sarà dunque una sorta di ‘passaggio di consegne‘. E intanto Lautaro sfoggia tutto il suo orgoglio per il tricolore appena conquistato, spiegando che l’impresa arriva da lontano: “Quando siamo usciti dalla Champions abbiamo parlato tanto. Rimaneva solo questo obiettivo, dovevamo andarcelo a prendere e abbiamo lavorato tantissimo per riuscirci”.

allianz-stadium-torino

fonte: tuttosport.com