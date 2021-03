Lazio-Torino non rinviata, si ripete il caso Juve-Napoli

Lazio-Torino non rinviata – Il consiglio di Lega è stato convocato a poche ore dall’inizio fissato per Lazio-Torino, gara alla quale la squadra granata non si presenterà in conseguenza di una ordinanza della Asl.

Ieri sera il presidente della Lega Paolo Dal Pino avrebbe voluto rinviare la partita, ma dopo una consultazione con tutti i club, la stragrande maggioranza dei presidenti gli ha chiesto di non farlo. Nella riunione di oggi il presidente ha preso atto della decisione dei club e ha ratificato la scelta di non rinviare il match.

Il consiglio di Lega, riunito d’urgenza, ha confermato con una decisione presa all’unanimità: “Lazio-Torino si deve giocare oggi“. E’ evidente, però, che la gara in programma alle 18.30 non verrà disputata. La squadra granata infatti non è partita dal capoluogo piemontese per raggiungere Roma in conseguenza di una disposizione della Asl competente.

Questa mattina, però, il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina ha parlato di “oggettiva impossibilità di disputare Lazio-Torino”. Del consiglio di Lega fanno parte Tommaso Giulini del Cagliari, Luca Percassi dell’Atalanta, Paolo Scaroni del Milan e Maurizio Setti del Verona. Senza diritto di voto i consiglieri federali Claudio Lotito (Lazio) e Giuseppe Marotta (Inter).

