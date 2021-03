Lazio Torino ricorso accolto – Il match tra Lazio e Torino, non disputato all’Olimpico lo scorso 2 marzo a causa dei numerosi casi di Coronavirus nel gruppo squadra granata, dovrà essere recuperato.

Il Giudice Sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea “in scioglimento della riserva di cui al Comunicato del 4 marzo 2021, delibera di NON applicare alla Soc. Torino le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto (sconfitta per 3-0 a tavolino e punto di penalità, ndr), rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara“.

Lazio Torino ricorso accolto, la gara si rigioca!

Il giudice ha preso in considerazione gli atti dell’Asl di Torino che, a fronte di 8 positività, “rilevata l’altissima probabilità che potesse trattarsi di focolaio di cosiddetta Variante inglese, imponeva un periodo di quarantena domiciliare per ogni componente del gruppo squadra fin qui risultato negativo, con divieto assoluto di allontanamento dal domicilio, per un periodo di almeno giorni 7“. La scadenza del provvedimento di quarantena era “alla mezzanotte del 2 marzo 2021“. Detto che il Torino ha chiesto il rinvio della gara con la Lazio sulla base del primo provvedimento dell’Asl e “invocando il precedente giurisprudenziale del Collegio di garanzia del Coni” su Juve-Napoli, per il giudice sportivo esisteva in questo caso “la fattispecie della forza maggiore, chiara ed inequivocabile, che non lascia dunque margini di dubbio” data degli atti della stessa Azienda sanitaria. Ecco perché il giudice “delibera di non applicare” lo 0-3 a tavolino “per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara“.

La Lazio farà ricorso: il comunicato

“Prendiamo atto del provvedimento del giudice sportivo. Agiremo in tutte le sedi preposte per far valere le nostre ragioni”, si legge in un breve comunicato sul sito ufficiale della Lazio. Il club di Lotito presenterà ricorso alla Corte Sportiva d’Appello.

immobile-lotito

fonte: tuttosport.com