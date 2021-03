Lichtsteiner intervista – L’ex terzino della Juventus Stephan Lichtsteiner ha parlato così del momento negativo della Juventus.

Lichtsteiner intervista, le parole sulla Juve di Pirlo

“A Pirlo va data un’altra possibilità. La società sapeva quali sarebbero stati i rischi facendo una scelta del genere, magari avevano già messo in conto di non vincere il decimo scudetto consecutivo. In caso di qualificazione alla prossima Champions credo che sarebbe giusto confermarlo per un’altra stagione. Un ritorno di Pogba? Firmerei subito per rivederlo con la maglia della Juve”.

“E’ stata una cessione difficile da digerire, noi tifosi bianconeri saremmo contentissimi di rivederlo a Torino. Vediamo cosa succede, penso sia una situazione legata solo all’aspetto economico. L’Inter? Gli faccio i complimenti perché ha capito che per vincere doveva comprare gli ex della Juve”. Queste le parole dell’ex terzino bianconero a Tutto Juve.

pirlo-panchina-genoa-juve

fonte: ilbianconero.com