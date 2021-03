Lippi alla Juve con Pirlo? L’ipotesi di Mediaset

Lippi alla Juve con Pirlo? – Una voce sempre più insistente: Marcello Lippi nuovamente alla Juve, questa volta nella veste di responsabile dell’area tecnica.

Una soluzione pensata dal presidente Agnelli, deciso a dare continuità al progetto Pirlo (a meno di clamorosi rovesci che però alla Continassa non intendono neppure prendere in considerazione) ma anche convinto della necessità di rinforzare la struttura tecnico-manageriale avvalendosi della competenza e dell’esperienza dell’ex ct azzurro nonché vincitore, proprio sulla panchina bianconera, di ben cinque scudetti, una Champions (l’ultima in casa Juve), una Intercontinentale, una Supercoppa europea, una Coppa Italia e quattro Supercoppe italiane.

Lippi alla Juve con Pirlo? L’idea di Agnelli

Un palmares unico, arricchito poi dai successi conseguiti in Cina, per un uomo di calcio che all’alba dei 73 anni potrebbe così tornare nuovamente in pista, colmando un vuoto attualmente presente nella struttura tecnico-manageriale della Juve, affiancando da un lato la “triade” Nedved-Paratici-Cherubini (a meno di clamorosi cambiamenti a fine stagione) e dall’altro svolgendo anche il ruolo di “consigliere” per lo stesso Pirlo. Per ora, come detto, si tratta di un’idea. Presto però potrebbe diventare realtà.

lippi-intervista

fonte: sportmediaset.it