Locatelli a JTV: “Gol nel derby, fatico a realizzarlo!”

Locatelli a JTV – Manuel Locatelli, match winner della stracittadina tra Torino e Juventus, ha parlato anche nel postpartita di JTV: “Tanta emozione, momenti che fatichi a realizzare. Vincere un derby 1-0 così, veramente bellissimo, abbiamo festeggiato ed è un gruppo fantastico: i miei compagni sono brave persone e soprattutto umili, questo è importante”.

“Sono juventino da sempre e segnare nel derby per i tifosi e per rendere orgogliosa la mia famiglia, che ha festeggiato con me, mi rimarrà dentro. Così come i compagni che corrono ad abbracciarmi dalla panchina, momento bellissimo.”

LA PARTITA – “Mica era facile stasera, contro le squadre di Juric è una guerra, vengono sulle seconde palle e ti rendono le cose difficili. Era fondamentale vincere, siamo soddisfatti di esserci riusciti e dobbiamo continuare così”.

Locatelli a JTV, le parole del centrocampista

L’INIZIO STAGIONE – “Un bel sogno, ma siamo professionisti e dobbiamo mettere da parte le emozioni, allenarci tremila non c’è molto tempo per quelle. Quando sono arrivato alla Juve ho capito subito che società è, e ho visto cose a cui non ero abituato, tutti in palestra prima dell’allenamento…”.

“Mi stanno inculcando questa loro forza perché alla fine la tipologia di lavoro che facciamo è troppo importante, mi sono calato nella parte e devo continuare così. Mi ha colpito tanto la fame di vincere di tutti, a partire dal mister e da quei giocatori che hanno vinto 5-6-7-8-9 scudetti… qualcosa di incredibile, cerco ogni giorno di rubare qualcosa da loro, i consigli, osservo quello che fanno”.

fonte: ilbianconero.com