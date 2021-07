Locatelli alla Juve, nuovo incontro col Sassuolo!

Locatelli alla Juve – Sarà domani. L’incontro tra la Juventus e il Sassuolo, per Manuel Locatelli, arriverà proprio nella giornata di domani: come raccontato da Sky Sport, non è da escludere un incontro virtuale tra le parti, in ogni caso la data è stata fissata. E tutti aspettano novità, il giocatore in primis.

Locatelli alla Juve, nuovo incontro in vista

NESSUNO SCONTO – Il Sassuolo farà certamente valere l’offerta ricevuta dall’Arsenal, di 40 milioni di euro. E di quella si fa forte. Il club neroverde non fa aperture e vuole solo un prestito con obbligo di riscatto, non con diritto.

La Juve dovrà garantire questo tipo di certezza per arrivare a Locatelli, deve arrivare inoltre a quella cifra. Altrimenti? Il Sassuolo non lo vende, non farà regali. La volontà del giocatore c’è, è juventino e sogna i bianconeri.

carnevali-sassuolo

fonte: ilbianconero.com