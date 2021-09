Locatelli intervista Mediaset: “Milan? Volevo la Juve da bambino!”

Locatelli intervista Mediaset – Le parole di Locatelli a Mediaset: “Questa sera era fondamentale vincere e non prendere gol. No, non c’era preoccupazione, siamo tranquilli il mister trasmette serenità e ci sono compagni di squadra che sanno come reggere la pressione”.

“Mi trovo molto bene qui, ho compagni molto forti ed è più facile giocare con loro”.

Locatelli intervista Mediaset, le parole dopo Malmo Juve

“Devo continuare ad allenarmi così, il mister ci fa giocare bene. Milan? Un’emozione particolare, ora sono nella Juve che è la squadra che volevo da bambino”.

“Partita difficile ma noi siamo la Juve e giochiamo in casa. L’obiettivo è accorciare e vincere. Recuperiamo le energie e andiamo a vincere’.

fonte: ilbianconero.com