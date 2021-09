Locatelli intervista Sky: “Ho sempre sognato di segnare per la Juve”

Locatelli intervista Sky – Manuel Locatelli, autore del tris juventino nel 3-2 inflitto alla Sampdoria, ha commentato il match dopo il fischio finale a Sky Sport: “Ho sempre sognato giocare e segnare in questa squadra, e farlo davanti a questo pubblico allo Stadium è un valore aggiunto. Ma non importava che segnassi io, dovevamo vincere come squadra e andiamo avanti così”.

Locatelli intervista Sky, le parole dopo Juve Sampdoria

“Il mio primo pensiero è andato alla mia fidanzata e alla mia famiglia, ma dedico il mio primo gol anche ai tifosi bianconeri che da quando sono arrivato mi mostrano affetto ed è fondamentale per me e per noi. Siamo felici e dobbiamo continuare così!”

I PROGRESSI DELLA JUVE – “Seguiamo quello che dice Allegri e abbiamo un mix di giovani e di senatori che trainano il gruppo. Questo è importante”.

locatelli-treno

fonte: ilbianconero.com