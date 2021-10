Locatelli proposta matrimonio – Per Manuel Locatelli, quella di ieri, è stata sicuramente una giornata da ricordare per tutta la vita: il centrocampista numero 27 della Juve, infatti, dopo aver siglato all’86’ il gol decisivo per la vittoria della squadra di Allegri nel derby col Torino, ha portato a casa un altro importante “successo”.

La sua compagna Thessa Lacovich ha detto sì alla sua proposta di matrimonio. Grande festa anche per il club bianconero, che su Twitter ha condiviso il post del centrocampista: “Le ultime 24 ore di Locatelli: gol decisivo nel derby + proposta di matrimonio. Che doppietta, Manuel!“.

Locatelli proposta matrimonio, è successo dopo Torino Juve

La ragazza 23enne, originaria della Costa Rica, che in passato ha lavorato per Sky e ora si occupa di e-commerce, ha pubblicato su Instagram una foto del momento della proposta di matrimonio: in primo piano lei, con lo sguardo sorpreso e felice, e l’anello omaggio di Locatelli già al dito.

La frase a margine della foto non lascia dubbi sull’esito della proposta del centrocampista juventino: “Si, con tutto il cuore”, scrive Thessa. Uno dei primi commenti social arriva da Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, che condividendo in una storia su Instagram la foto dell’amica commenta così: “Che emozione”.

locatelli-juve

fonte: tuttosport.com