Lotta Champions Juve, le combinazioni per qualificarsi

Lotta Champions Juve – Il Cagliari ha fatto l’assist, adesso dovrà essere la Juve a ‘buttarla dentro’. La squadra di Leonardo Semplici ha bloccato il Milan sullo 0-0 nel posticipo della penultima giornata: i bianconeri sono a -1 dal Milan e la corsa Champions è tutt’altro che chiusa.

Con un Cagliari già salvo erano in molti ad aspettarsi la vittoria dei rossoneri, tre punti che avrebbero messo in cassaforte la qualificazione Champions e avrebbero complicato la vita alla Juventus. Scontato? Forse troppo, perché alla fine così non è stato. E così ci si gioca tutto negli ultimi novanta minuti.

Lotta Champions Juve, ecco cosa serve per qualificarsi

COME CAMBIA LA CLASSIFICA – La classifica recita: Milan e Napoli 76 punti, Juventus 75. Nell’ultima giornata i rossoneri andranno in casa dell’Atalanta che ha già festeggiato l’accesso alla Champions per il terzo anno consecutivo, la squadra di Pirlo giocherà in casa di un Bologna senza particolari obiettivi e Mertens e compagni ospiteranno il Verona.

LE COMBINAZIONI – In caso di arrivo a pari punti tra tutte e tre alla fine del campionato, la squadra che andrebbe in Champions perché in vantaggio negli scontri diretti sarebbe il Milan perché in vantaggio sia con la Juventus che con il Napoli; se invece arrivassero a pari punti Napoli e Juve, gli scontri diretti sono equilibrati ma la squadra di Gattuso ha una differenza reti di +10 – secondo criterio utilizzato per l’ordine delle squadre in classifica -rispetto alla Juve, che quindi deve sperare in un passo falso delle due squadre che la precedono.

pirlo-mascherina-juve

fonte: ilbianconero.com