Lukaku sfida Ronaldo – Protagonista nell’Inter che tenta la fuga scudetto, Romelu Lukaku è soddisfatto dopo il 3-0 sul Genoa. I nerazzurri sono stati trascinati da un gol e da un assist del bomber belga, salito a 18 reti in campionato, una in meno del capocannoniere Cristiano Ronaldo:

Lukaku sfida Ronaldo, le parole dopo Inter Genoa

“Stiamo crescendo e sono molto contento per la vittoria, adesso dobbiamo pensare al Parma, perché non sarà una partita facile – le parole di Lukaku a Sky – queste partite sono utili per dare segnali alle altre squadre, ma il campionato è ancora lungo. Oggi per noi era un test. Penso sempre a migliorare, così come tanti altri miei compagni come Barella, Bastoni, Skriniar, De Vrij. Abbiamo tutti grandi margini di miglioramento. Ho delle buone sensazioni“.

Sulla lotta con Ronaldo per la classifica dei cannonieri dice: “Sono in un ottimo momento, ma l’importante è che vinca l’Inter e che tutti lavoriamo per la squadra, sono molto contento di essere qui“.

fonte: ilbianconero.com