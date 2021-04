Lutto Higuain, muore a 64 anni sua mamma Nancy

Lutto Higuain – Grave lutto per Gonzalo Higuain. È morta Nancy, la mamma del Pipita dopo una lunga malattia. Una notizia che ha scosso tutto il panorama calcistico argentino, che si è immediatamente stretto intorno al bomber ex Napoli e Juventus, e al fratello Federico che solo pochi giorni fa erano andati in gol insieme nella vittoria dell’Inter Miami.

Nancy Higuain ha smesso di soffrire. La 64enne si è spenta in Argentina dopo aver combattuto a lungo contro la malattia. Nel 2016 le era stato diagnosticato un brutto male e da allora era iniziato un lungo calvario, fatto di sofferenza, cicli di chemioterapia e cure speciali.

Lutto Higuain, terribile notizia dall’Argentina

Spesso e volentieri in questi anni, i figli sono volati al suo capezzale per stare vicino alla mamma a cui erano molto legati. Proprio il Pipita, nella scorsa annata durante il primo lockdown, quando vestiva ancora la casacca della Juventus, era tornato in patria, per essere al suo fianco.

Il feeling speciale di mamma Higuain con i figli

Nancy Zacarias, figlia del maestro di boxe Santos Zacarías e sorella di Claudio, ex giocatore del San Lorenzo era molto legata ai suoi figli, con i quali condivideva la passione per il calcio. Appena le era in possibile in passato seguiva le partite di Gonzalo e Federico (al fianco del marito e dell’altro figlio Lautaro, procuratore del Pipita). Durante le stagioni italiane del centravanti ex di Napoli e Juventus, spesso e volentieri la signora Higuain faceva capolino in Italia soprattutto in occasione dei festeggiamenti per i successi.

Pochi giorni fa, in occasione dello storico match di Major League Soccer, in cui i fratelli Gonzalo e Federico Higuain hanno trovato entrambi il gol con l’Inter Miami, proprio il Pipita aveva parlato delle condizioni di saluta della sua mamma a La Nacion, sottolinenando il suo piglio: “Sta bene, sta bene, e noi preghiamo sempre per lei. È ancora un momento difficile, ma è una guerriera”.

fonte: fanpage.it