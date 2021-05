Maldini intervista: “Ecco cosa mi ha detto John Elkann”

Maldini intervista – “Stiamo bene e naturalmente questa sfida storicamente molte volte ha significato Scudetto. Quindi dobbiamo crescere. Ma dal nostro percorso, non ci aspettavamo di stare così in alto. Ora ci siamo e ce la giochiamo”.

“Donnarumma? L’ho visto bene, sereno, determinato e voglio pensare al suo passato, veniva dalle giovanili, ha debuttato a 16 anni, mi ha quasi rubato il record di precocità, ha avuto qualche stagione poco brillante ma ora vuole giocare la Champions“.

A pochi istanti dal fischio d’inizio del big match tra Juventus e Milan, valido per la 35ª giornata di Serie A, il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Maldini intervista prima di Juve Milan

“La chiacchierata con Elkann? Non era mercato, era curioso della terza generazione di Maldini-calciatori. Mi ha chiesto se li avessi spinto io alla carriera, ma non è così. John era affascinato da questa storia. Noi ci giochiamo una stagione, ci sono 5 squadre che lottano per 3 posti in Champions. Tutte hanno la possibilità di qualificarsi e anche noi. Ovviamente vincendo stasera. L’esperienza ad alti livelli sicuramente aiuta, ma a volte l’incoscienza dei giovani può fare la differenza”.

“Un saluto a Mourinho? Gli ho mandato un messaggio e mi ha risposto in maniera simpatica. Il suo arrivo in Italia farà bene a tutto il campionato. Renderà questa vetrina ancora più importante. Fino a che non lo incontrerò non ho altro da dirgli oltre a ‘Bentornato in Italia’. Pioli resta? Assolutamente, il quarto posto non è stata una richiesta della società. Dopo il finale di stagione dell’anno scorso, c’erano speranze, ma non era un obbligo“.

