Mancini annuncia: “Ho deciso il mio futuro”

Mancini parla dopo l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale. Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole riportate da ilbianconero.com:

RESTARE – “Abbiamo parlato con il Presidente Gravina in questi giorni, siamo in linea su tutto. Fa piacere, poi ne riparleremo nei prossimi giorni: ora pensiamo a questa partita, poi con calma discuteremo sulle cose da migliorare per il futuro. Tutto qui”.

“Mi sento di restare perché sono ancora a giovane: volevo vincere un Europeo e un Mondiale, quindi per il Mondiale devo aspettare un attimo”. Mi piace questo lavoro e coi ragazzi voglio riorganizzare qualcosa di importante. A parte la delusione, il resto va avanti”.

JORGINHO, IMMOBILE E INSIGNE – “Li ho obbligati io ad andare via perché se posso fare qualcosa per loro e per i club noi lo facciamo. Non avrebbero giocato, alcuni non erano al meglio fisicamente. Il Chelsea ci ha mandato Jorginho tre giorni prima, non gli ha fatto giocare l’FA Cup. Anche Florenzi e Politano, non erano al meglio, li ho rispediti a casa perché non avrebbero giocato”.