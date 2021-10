Marcatori Juve, senza Ronaldo segnano più giocatori: il dato

Marcatori Juve – Cristiano Ronaldo catalizzava il gioco della Juventus su di sé, arrivando così a realizzare 101 gol in 134 presenze.

Numeri mostruosi, che per forza di cose riducevano il numero complessivo di giocatori bianconeri che riuscivano a togliersi lo sfizio di segnare. In questo inizio di stagione in chiaroscuro senza CR7, quali sono i numeri della Juve?

Marcatori Juve, la classifica 2021-2022

La squadra di Allegri ha realizzato 15 gol in 9 partite: 11 in 7 giornate di Serie A e 4 nelle prime due di Champions League. E queste 15 reti sono opera di ben 9 uomini diversi:

Dybala 3 (Udinese, Malmö, Sampdoria)

Morata 3 (Napoli, Malmö, Milan)

Chiesa 2 (Spezia, Chelsea)

Locatelli 2 (Sampdoria, Torino)

Cuadrado 1 (Udinese)

A. Sandro 1 (Malmö)

Bonucci 1 (Sampdoria)

Kean 1 (Spezia)

De Ligt 1 (Spezia)

Di strada ancora da fare ce n’è: per tanti che hanno segnato, ci sono ancora elementi offensivi della rosa a digiuno, come Kulusevski e Bernardeschi, oltre a centrocampisti che dovrebbero avere le doti giuste d’inserimento come Rabiot e McKennie.

Il percorso del Max-bis è lungi, dall’aver superato tutti i problemi, ma i segnali da cui ripartire, arrivati a questa sosta, ci sono.

fonte: ilbianconero.com