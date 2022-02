Marchisio: “Juve favorita solo in un caso. Non rinuncio a Dybala e De Ligt”

Marchisio: “Juve favorita solo in un caso. Non rinuncio a Dybala e...

Marchisio parla della Juve contro il Torino – A tutto derby, a tutto Claudio Marchisio. Il Principino bianconero parla così della super partita di questa sera e della nuova Juventus, a partire da un messaggio per Vlahovic e Zakaria: “Quando giocavo il derby, da piccolo, mi prendeva e mi diceva “preparati, perché oggi arriveranno calci… dovrai avere la pelle dura”. Il derby di Torino è diverso dagli altri perché il Toro aggiunge la cattiveria agonistica che ha nel dna. Per noi della Juve, non è quasi mai semplice”.

FAVORITA – «Il primo gol. La Juve – dice alla Gazzetta – è favorita ma la partita è difficile e Allegri deve sbloccarla. Questa Juve ha un po’ perso la capacità di recuperare uno svantaggio».

TRIDENTE O NO? – «Per me Allegri lo terrà per il Villarreal e nel derby cambierà. Mancano Bonucci, Chiellini, Bernardeschi: è un problema».

Marchisio parla prima di Juve Torino

ALLEGRI – «Se sei in difficoltà, lui riesce a darti fiducia preparando la partita con leggerezza. Non è questione di informazioni supplementari o ore in sala video».

POST MERCATO – «L’aria in spogliatoio è cambiata, ora c’è entusiasmo e questo conta, ma l’Inter per la rosa e il Milan per il gioco mi sembrano ancora superiori».

DYBALA – «Io credo che, se la Juve vuole avere uno zoccolo duro, sia obbligata a costruirlo da subito. Dybala e De Ligt non puoi perderli, per talento e carta d’identità devi tenerli. Con Chiesa, Vlahovic e altri, sono il futuro».

DERBY 2001 – «Il derby del rigore sbagliato da Salas e della buca di Maspero? Ero dietro la porta, certo che me ne sono accorto!».

marchisio-dybala-insieme

fonte: ilbianconero.com