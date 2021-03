Marchisio su Juve Porto: “Bisognava chiuderla!”

Marchisio su Juve Porto – La dolorosa eliminazione dalla Champions League della Juventus agli ottavi di finale contro il Porto è il tema caldo del giorno, l’ex Claudio Marchisio ha fatto la sua disamina. Via social (Twitter) l’ex bianconero ha sottolineato gli errori della Juventus nella sfida di ieri, dal non aver sfruttato l’occasione agli errori fatali:

“Partita assurda! Si mette male, la rimonti e poi…Bisogna chiuderla. Dopo la perdi per errori che non puoi permetterti, vedi la barriera nella punizione e rischiando anche prima nel calcio d’angolo dove Arthur anticipa e cade nel movimento del giocatore del Porto“.

Marchisio su Juve Porto, le parole sui social

Marchisio ha successivamente pubblicato un tweet dove si complimenta per la resistenza del Porto in inferiorità numerica ed infine elogia la prestazione di Federico Chiesa:

“Complimenti al Porto per la sua determinazione e ‘resistenza’ a reggere una partita in 10 per tanti minuti. Federico Chiesa in stato di grazia ed è tutt’oggi l’arma in più di questa Juve. L’andata ha influito molto, come del resto è successo nelle ultime annate in Champions League“.

marchisio

fonte: ilbianconero.com