Marelli: “Il contatto c’è, ma il rigore non va assegnato altrimenti se ne danno troppi”

Luca Marelli ha parlato a DAZN dell’episodio del rigore concesso ai bianconeri: “Episodio sul quale che si discuterà. Ce ne saranno parecchie, di discussioni. Il contatto c’è, ma Mariani è in perfetto controllo dell’azione, fa ampi gesti che non c’è niente”.

“Questo non è chiaro ed evidente errore, questo è moviola e non è nato come moviola. Per me il rigore in Lazio-Inter si poteva sorvolare, credo che questi non siano errori da segnalare, rigori da assegnare”.

“Bisogna trovare un modo per diminuire i rigori, in Italia ne sono stati assegnati tantissimi”.

fonte: Ilbianconero.com