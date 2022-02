Marino intervista Atalanta Juve – Umberto Marino, il direttore generale dell’Atalanta, risponde al posto di Gian Piero Gasperini.

ARBITRO – “Fortunatamente Luca Marelli non arbitra più, abbiamo una visione diversa. E’ un fallo da rosso, lo vediamo quotidianamente, anche il fallo di mano di De Ligt è calcio di rigore. Discorso costruttivo? Lasciamo perdere, siamo seri. Commentiamo gli episodi per quello che sono, e per come si analizzano per le altre partite. Dico che era rosso e pure rigore”.

IL REGOLAMENTO – Marelli spiega di aver raccontato gli episodi secondo il regolamento, la risposta di Marino: “Secondo il suo regolamento! Lo riapra se pensa così, altrimenti arbitrerebbe ancora”.

Marino intervista Atalanta Juve, le parole a DAZN

PRESTAZIONE DI CARATTERE – “Ho rivisto lo spirito giusto, mancava solo un pizzico di fortuna. Parlo di prestazioni offensive, elogio a chi è sceso in campo. Ha dimostrato contro una grande Juve di poter lottare alla pari. Avevamo una Juve che veniva da 12-13 risultati positivi”.

BOGA – “Ci conoscono meglio le squadre che ci affrontano, lui ha spunto nel breve e ci era mancato. Abbiamo fatto un grande investimento a livello economico per portarlo qui, ci crediamo tantissimo, nei meccanismi può dare un grande contributo. Per lui è più difficile trovare spazi”

SFIDA CHAMPIONS – “Il campionato è ancora lunghissimo, guardo anche dietro. Sono squadre che ancora possono agganciare il quarto posto. Stagione ancora tanto lunga, può riservare colpi di scena”.

