Materazzi contro Juve: “Ogni scudetto dell’Inter ne vale 4 o 5 degli altri”

Materazzi contro Juve – Per il 19° scudetto dell’Inter, conquistato dopo 11 anni, La Gazzetta dello Sport ha interpellato gli uomini del triplete nerazzurro conquistato nella stagione 2009-2010.

Tra questi Marco Materazzi, che non ha perso l’occasione per pungere la Juventus: “Scudetto? Me lo godo perché ho detto dal primo giorno che era un “obbligo” vincerlo. E perché ogni scudetto dell’Inter ne vale 4 o 5 di quelli degli altri…”.

Materazzi contro Juve, la frecciata alla Gazzetta

Queste invece le parole di Antonio Conte in merito allo scudetto conquistato con l’Inter:

“Futuro all’Inter? In questo momento è giusto goderci questo scudetto. Non faremo l’errore di andare appresso a riunioni, liti tra allenatore ecc. Ci sarà tempo da qui a un mese alla fine del campionato per fare quello che c’è da fare. Adesso niente e nessuno cercherà di rubarci questa gioia che abbiamo conquistato e che vogliamo condividere con i tifosi. Da qui a un mese ci sarà il tempo per fare tutte le cose che dovranno essere fatte”.

materazzi-inter

fonte: ilbianconero.com