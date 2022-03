Matuidi intervista: “Sorpreso dalla Juve e dall’addio di Dybala!”

Matuidi intervista – Le parole di Blaise Matuidi alla Gazzetta dello Sport:

PENTITO DI AVER LASCIATO LA JUVE – “No, ho passato tre anni bellissimi a Torino, ho ricordi fantastici dei tre scudetti vinti, dei compagni, dei tifosi. Ho avuto la fortuna di giocare in una squadra di altissimo livello e ne vado fiero, ma era il momento di cambiare. E l’ho capito grazie al Covid”

COVID – “Quei tre mesi passati chiuso in casa mi hanno fatto riflettere sul valore della vita. Io sono un calciatore, il pallone è tutto per me ma la vita va vissuta a 360 gradi. Ho capito che era arrivato il momento di cambiare, di fare un’esperienza tutta nuova insieme ai miei figli e a mia moglie. Però non rimpiango nulla, so che i tifosi della Juve mi ricorderanno sempre come uno che ha dato tutto per la maglia”

DYBALA – “Ho un ottimo rapporto con Paulo, ho sentito la notizia ma non ho ancora avuto modo di parlare con lui. È un grande uomo oltre che un grande giocatore, sono molto sorpreso perché penso che per la Juve non sarà affatto semplice sostituirlo e trovarne un altro del suo livello: ha fatto cose fantastiche in questi anni, i tifosi lo adorano e non lo dimenticheranno mai. Sono sicuro che troverà un club che gli permetterà di continuare a crescere e a fare bene. L’unica spiegazione è che la Juventus abbia deciso di rinnovare la squadra. So che è difficile da accettare, ma in queste situazioni bisogna saper voltare pagina”.

Matuidi intervista, le parole su Dybala e la Juve

SARRI – “No. Con Allegri mi sono trovato benissimo, avevamo un rapporto speciale, ma non ho mai avuto problemi con Maurizio Sarri, come qualcuno ha detto. Quella Juve era alla fine di un ciclo anche se tutti noi pensavamo che avremmo ancora potuto continuare a vincere. Era il momento di salutare”

ALLEGRI – “Nessuno conosce la Juve meglio di lui, non c’è persona più adatta per aprire un nuovo ciclo. Però ci vuole tempo, perché Allegri è bravissimo ma non ha la bacchetta magica. Per costruire ci vuole tempo”

SCUDETTO – “Io invece penso che la Juventus possa fare lo scherzetto, anche se è in un momento di transizione ha le capacità per fare una grande rimonta, come è già successo in passato prima che arrivassi io (nel 2015-16, ndr). Sono forti mentalmente, non a caso il motto del club è “fino alla fine”. L’eliminazione dalla Champions League agli ottavi è stata immeritata, è mancata un po’ d’esperienza”

RAZZISMO – “È ingiustificabile che nel 2022 succedano ancora queste cose. Non è un problema solo italiano, però devono essere i club stessi a risolverlo, perché quelli coinvolti sono sempre gli stessi. Servono posizioni nette e grandi punizioni”.