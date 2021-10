Mauro: “Juve, giocando così non vinci! Locatelli faccia il Marchisio”

Mauro – Massimo Mauro ha parlato alla Gazzetta dello Sport della Juventus dopo la 7^ giornata di Serie A: “Juve tornata per lo scudetto? Molto dipende dalle altre, il distacco da Napoli, Inter e Milan c’è ma il dna Juve rende strane le occasioni in cui non lotta per il titolo. Ci sono ancora parecchi giocatori abituati a vincere e nel cuore ciò che serve c’è”.

“Ma non basteranno sempre gare di sola grinta, ci vuole qualità di prestazioni e il gioco non è ancora quello di chi vince lo scudetto. Per segnare devi giocare bene. Speriamo sia solo una tappa per chiudere la crisi”.

Mauro parla della Juve dopo il Torino

LA ROSA – “Giusto non spendere troppo per i bilanci. Sostenevo ci volessero terzini, ma con Sandro, Danilo e Cuadrado non va male. In ogni caso, se chiedi alla Juve la Champions e poi la confronti con altre big europee, qualcosa in meno c’è. Mi pare più attrezzata l’Inter.”

LOCATELLI – “Ha le caratteristiche per diventare leader del centrocampo, può fare il regista per esigenza ma deve giocare mezzala alla Marchisio”.

CHIESA – “Se impara a sfruttare con più intelligenza le sue doti è un top player. Se inizia a fare dai 7 ai 15 gol, giocando sempre faccia alla porta, prendendo spesso palla in corsa anziché sui piedi, può diventare devastante”.

