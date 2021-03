Mauro su Buffon: “Da scudetto e Champions, può vincere ancora”

Mauro su Buffon – Massimo Mauro, ex giocatore della Juve, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del futuro di Buffon: «Lui dice che si sente di giocare. E se io fossi il presidente di una squadra che vuole vincere lo scudetto o la Champions lo prenderei. Mi sarebbe piaciuto vederlo all’Atalanta in questi anni: se ci fosse stato col Real forse sarebbe andata diversamente… “

“L’età conta? E’ chiaro che bisogna essere lucidi e Gigi lo è: se dice che può farlo c’è da credergli, anche perché quando ha giocato quest’anno è sempre stato fra i migliori. Un portiere quando sbaglia è criticatissimo, a 20, 30 o 40 anni. Però se lo fa a 40 gli dicono che è vecchio».

Mauro su Buffon, le parole in merito al portiere bianconero

JUVE – «Io non so se abbia un progetto dopo il calcio con la Juve, ma in società di ex-giocatore vedo solo Nedved, non mi pare ce ne siano tanti. Giocare è la cosa più bella che c’è, un anno in campo ne vale dieci da dirigente».

A LIVELLO – «Tra riconoscenza e invecchiamento ci può essere una via di mezzo. È giusto che la società pensi al rinnovamento, ma prima di privarti di uno che ha passato la vita con gli stessi colori è giusto pensarci bene. E i giocatori per rispetto alla loro carriera non devono sbagliare i tempi e dimostrare che sono ancora in grado di fare performance ai loro livelli. Buffon lo fa ancora».

fonte: ilbianconero.com