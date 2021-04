Mauro su Juve: “Difesa a 3 non va bene, così non si...

Mauro su Juve – Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, ha detto la sua a Radio 24 dopo il pareggio per 1-1 tra la Fiorentina e la Juventus.

Mauro su Juve, le parole dell’ex bianconero

“La Juventus se gioca così non arriva in Champions League, è in difficoltà. Se vogliamo trovare una scusa, faceva molto caldo oggi a Firenze. Quello più lucido è Pirlo, perché cerca di far fare le cose giuste alla squadra”.

“Nel secondo tempo la squadra è migliorata, quindi la mano dell’allenatore si è vista all’intervallo. Far giocare Bonucci, Chiellini e De Ligt in contemporanea non va bene, devono giocare uno dei due italiani e l’olandese. Anche la difesa a tre non l’avevano mai fatta”.

fonte: ilbianconero.com