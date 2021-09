McKennie ci sarà con il Napoli. Il ct Usa: ‘Tornerà in Italia’

“Weston tornerà in Italia e non sarà disponibile per la partita contro l’Honduras a causa di una violazione della politica della squadra del protocollo Covid. Ci sono grandi aspettative per coloro che fanno parte della squadra nazionale maschile degli Stati Uniti ed è importante che tutti nel gruppo siano responsabili”.

Poche parole per ribadire quanto più volte sentito in questi giorni. Weston McKennie non giocherà con gli USA e quindi tornerà a disposizione della Juventus. Lo afferma il commissario tecnico degli Stati Uniti Gregg Berhalter.

Max Allegri ritrova il centrocampista statunitense a pochi giorni dalla partita con il Napoli, mentre gli altri sudamericani ritorneranno in Italia solo a poche ore dalla partita.

fonte: ilbianconero.com