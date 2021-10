McKennie infortunato con gli Usa, ecco come sta

McKennie infortunato – Nella notte italiana gli Stati Uniti hanno sostenuto una trasferta a Panama, per una partita valida per le qualificazioni centro-nordamericane ai prossimi Mondiali.

McKennie infortunato, ecco le sue condizioni

Una gara a cui non ha partecipato Weston McKennie: il centrocampista della Juventus è stato lasciato a riposo dal c.t. Berhalter a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra.

COME STA? – Niente da temere, in ogni caso: gli esami non hanno rilevato nessuna lesione e McKennie è già volato in Ohio, dove conta di partire titolare nella notte tra mercoledì e giovedì nel match contro la Costa Rica.

fonte: ilbianconero.com