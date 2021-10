McKennie infortunio USA, gli aggiornamenti per la Juve

McKennie infortunio USA – Non c’è pace per il centrocampo della Juve: dopo Rabiot risultato positivo al Covid e già in isolamento, dagli Stati Uniti arriva la notizia dello stop di Weston McKennie.

Il centrocampista bianconero non ha preso parte al match tra gli Stati Uniti e Panama, valido per la qualificazione ai Mondiali del 2022, a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra.

Dopo la gara contro la Giamaica, McKennie è stato sottoposto a una risonanza magnetica che non ha evidenziato lesioni, ma il ct degli Usa ha preferito tenerlo a riposo a scopo precauzionale.

McKennie infortunio USA, ecco come sta

L’esito negativo degli esami ha fatto tirare un sospiro di sollievo in casa Juve. Il centrocampista ha già raggiunto l’Ohio e dovrebbe rientrare nella sfida contro la Costa Rica che si disputerà nella notte tra mercoledi e giovedi.

Al suo rientro in Italia verranno effettuati ulteriori accertamenti per capire se sarà disponibile per la sfida di campionato contro la Roma.

mckennie-esulta-gol-juve

fonte: tuttosport.com