McKennie sgridato – Massimiliano Allegri ha parlato così di Weston McKennie dopo Spezia-Juve. Ecco le sue parole riportate da JuventusNews24.com:

«La classifica non la dobbiamo guardare. Ora cerchiamo già da domenica con la Sampdoria di mettere a segno la prima vittoria in casa. Piano piano, poi dove possiamo arrivare non so… I giocatori devono migliorare: McKennie in area doveva fare minimo 4 gol, lì fai la differenza».