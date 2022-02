McKennie titolare – Tutto è pronto per la sfida di Champions League di domani a Vila-Real contro gli spagnoli appunto del Villarreal. Massimiliano Allegri non potrà contare su Paulo Dybala, dunque non potrà schierare il suo solito tridente delle meraviglie composto da Paulo Dybala, Dusan Vlahovic ed Alvaro Morata.

Il tecnico toscano però avrà ancora dei dubbi di formazione da sciogliere in vista della grande sfida europea di domani sera.

McKennie titolare contro il Villarreal

IL TRIDENTE – Da una parte la possibilità di avanzare Juan Cuadrado da terzino a esterno d’attacco. Dall’altra l’idea nella testa di Massimiliano Allegri potrebbe essere quella di schierare Weston McKennie nello stesso ruolo in cui agisce abitualmente la Joya quindi dietro alle due punte che saranno Alvaro Morata e Dusan Vlahovic.

MCKENNIE – Il ruolo di McKennie schierato in attacco potrebbe essere chiave soprattutto in fase di ripiego in cui il centrocampista potrebbe essere utile per riconquistare palloni.

Oggi nel corso della conferenza stampa è stata posta la domanda a Massimiliano Allegri che ha risposto spiegando: “Centrocampista offensivo, a tutto campo, bravo negli inserimenti. Ha gol nelle gambe, come caratteristiche è diverso da quelli che abbiamo”. Vedremo solo domani sera se potrà essere lui il vice-Dybala a tutti gli effetti.

fonte: ilbianconero.com