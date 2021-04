Mediaset denuncia Pistocchi – Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Maurizio Pistocchi aveva accennato a pressioni arrivate dalla Juventus – facendo i nomi del capo ufficio stampa e dello stesso presidente Andrea Agnelli – che avrebbero modificato irrimediabilmente il suo percorso nell’emittente Mediaset. Qui trovate le sue parole.

LA RISPOSTA – Il Comitato di redazione di NewsMediaset ha commentato così la vicenda: “In merito alle dichiarazioni rilasciate dal collega Maurizio Pistocchi – si legge in una nota -, teniamo a chiarire che per quanto ci risulta non è stato epurato ma ha raggiunto un accordo con l’azienda per la conclusione del suo rapporto di lavoro”.

“Ci preme inoltre sottolineare che la redazione sportiva di NewsMediaset ha sempre lavorato e lavora in piena autonomia senza subire pressioni esterne”.

fonte: ilbianconero.com