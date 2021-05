Mendes su futuro Ronaldo – A Record, Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo ha fatto il punto sul futuro del suo assistito.

CON LO SPORTING – “Cristiano è orgoglioso del titolo vinto dallo Sporting, lo ha dimostrato pure pubblicamente. Ma al momento i piani per la sua carriera non passano per il Portogallo”.

Mendes su futuro Ronaldo, le parole dal Portogallo

Queste, le parole di Mendes, che non ha aggiunto altro sul futuro del giocatore bianconero. Per Record, il ritorno a casa non avverrà quest’estate, ma l’amore e le intenzioni per il futuro restano immutate.

In ogni caso, Mendes ci mette una pezza dopo l’uscita di mamma Dolores, la quale aveva ‘preannunciato’ l’intenzione di CR7 di tornare a Lisbona.

mendes-sbarca

fonte: Ilbianconero.com