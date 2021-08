Messi Juve Barcellona, out il campione argentino?

Messi Juve Barcellona – Fra esattamente una settimana si disputerà un’amichevole estiva di gran prestigio: il trofeo Gamper tra il Barcellona e la Juventus.

Un’occasione per vedere una volta di più all’opera Cristiano Ronaldo e Lionel Messi uno contro l’altro.

Messi Juve Barcellona, può saltare il Gamper

Tuttavia la presenza simultanea in campo dei due fuoriclasse assoluti del calcio mondiale non è del tutto certa.

Per Ronaldo ad oggi non ci dovrebbero essere dubbi, invece Messi può concretamente non esserci: come riporta il Mundo Deportivo, l’argentino non si allenerà col Barça fino alla firma sul contratto, che ancora non è arrivata…

fonte: ilbianconero.com