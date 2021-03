Milik apre alla Juve: “Sogno un grande club tra 2 mesi”

Milik apre alla Juve – Arkadiusz Milik resta il nome più caldo per l’attacco della Juve. L’ex Napoli, adesso all’Olympique Marsiglia, è ormai da un anno nell’orbita dei dirigenti bianconeri che continuano a restare vigili.

A maggior ragione se si considera la clausola da 12 milioni che permetterebbe al polacco di lasciare l’OM in estate in caso di mancata Champions. “Oggi sono al Marsiglia e penso solo al Marsiglia – ha svelato in un’intervista a L’Equipe – Certo, ho dei sogni e voglio giocare nei migliori club del mondo. È il mio obiettivo”.

Milik apre alla Juve, le parole da Marsiglia

“Quindi, mi dico: domani, dopodomani, cosa devo fare per essere in uno di quei club tra due anni? O magari tra due mesi? La strada è dare il 100% ogni giorno, essere pronto per ogni partita e crescere. Nel calcio due mesi sono tanti e due anni sono un’enormità”.

“Ho iniziato dieci anni fa, avevo 17 anni, ora ne ho 27 e sono un altro giocatore, un’altra persona, ma voglio ancora crescere, crescere crescere”.

fonte: tuttosport.com