Moggi torna a parlare della Juve – A Radio Bianconera, Luciano Moggi ha parlato della Juve e dei cambi nei nuovi progetti: “Prima di vendere Zidane avevo già comprato Nedved in sostituzione, ora bisogna vedere cosa decideranno di fare. Ma hanno stancato tutti con le critiche alla Juventus che sta cercando di avviare un nuovo ciclo. Io ho criticato e critico certe situazioni, ma poi si esagera”.

Moggi parla di Dybala e la Juve

Per Moggi, infatti, “è stato sbagliato qualcosa in questo primo anno, ma verrà sicuramente aggiustato nel secondo”.

E su Dybala: “Non so dare una risposta perché devono darla i dirigenti, ai tifosi dico: calma, ogni tanto bisogna anche saper perdere. La Juventus è in un cambio generazionale, le squadre non si fanno solo in un anno, serve qualche anno in più”.

fonte: ilbianconero.com