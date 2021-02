Moglie Bonucci furiosa: “Ancora feste? Quanto siete cogl...”

Moglie Bonucci furiosa – Martina Maccari, la moglie di Leonardo Bonucci, si sfoga su Instagram contro chi, in piena pandemia, continua ad organizzare feste e cene nonostante il Covid sia tutt’altro che sconfitto.

Moglie Bonucci furiosa, le parole sui social

Queste le sue parole: “Ma le persone che continuano ancora a fare serate…? Ma quanto siete coglioni da 1 a 10? Cento!”.

Lady Bonucci era intenta a mangiare un dolcetto in casa quando, forse, si è imbattuta in qualche post o in qualche stories che non ha per nulla gradito. Da qui la dura reazione.

bonucci-auto-mascherina

fonte: tuttosport.com